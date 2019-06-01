Власти Мексики не будут обращать внимание на выпады Дональда Трампа

Министр экономики Мексики Гарсиэла Маркес Колин заявила, что Мехико не будет реагировать на провокационные действия президента США Дональда Трампа. Речь идет о 5-процентных пошлинах, которые накануне Дональд Трамп установил все мексиканские товары в США.



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Гарсиэла Маркес Колин заявила, что Мексика будет с уважением относиться к своему соседу. Глава министерства экономики отметила, что ведомство будет пытаться "склонить" США к соблюдению принципов свободной торговли.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп ввел 5-процентную пошлину на все мексиканские товары из-за непрекращающегося потока мигрантов.

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