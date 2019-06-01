Министр экономики Мексики Гарсиэла Маркес Колин заявила, что Мехико не будет реагировать на провокационные действия президента США Дональда Трампа. Речь идет о 5-процентных пошлинах, которые накануне Дональд Трамп установил все мексиканские товары в США.
Гарсиэла Маркес Колин заявила, что Мексика будет с уважением относиться к своему соседу. Глава министерства экономики отметила, что ведомство будет пытаться "склонить" США к соблюдению принципов свободной торговли.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Дональд Трамп ввел 5-процентную пошлину на все мексиканские товары из-за непрекращающегося потока мигрантов.
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