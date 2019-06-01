Президент США Дональд Трамп находится собирается посетить Великобританию с официальным визитом. Перед поездкой он рассказал британским журналистам об ожиданиях от визита. Журналисты рассказали Трампу, что ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл жестко критиковала его.
Президент США сообщил, что не знал о высказывания Маркл в его адрес и назвал ее "противной". Трамп отметил, что сейчас Меган Маркл хорошо справляется со своей новой ролью. Ранее Меган Маркл заявляла, что если Трамп победит на выборах президента США, то она переедет в Канаду.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как население Великобритании поддержало Дональда Трамп. В тексте прошения сообщается, что "Дональд Трамп должен быть приглашен с официальным государственным визитом потому, что он лидер свободного мира, а Великобритания - страна, которая поддерживает свободу слова и не считает, что нужно закрывать рот людям, придерживающимся отличной от нашей точки зрения.
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