В ДНР сократили комендантский час на летний период

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому комендантский час сокращается на один час. В указе говорится, что в период с 1 июня по 30 сентября в республике действует комендантский час с 23:00 до 04:00.



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В период с 1 октября по 31 мая будет действовать стандартный комендантский час - с 23:00 до 05:00. Также глава ДНР отменил комендантский час в ночь с 21 на 22 июня, поскольку в этот день в республике будут отмечаться выпускные.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как выжить подростку в комендантский час.

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