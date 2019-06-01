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Источник Правда.Ру

В ДНР сократили комендантский час на летний период

Мир » Бывший СССР print

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписал указ, согласно которому комендантский час сокращается на один час. В указе говорится, что в период с 1 июня по 30 сентября в республике действует комендантский час с 23:00 до 04:00.


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В период с 1 октября по 31 мая будет действовать стандартный комендантский час - с 23:00 до 05:00. Также глава ДНР отменил комендантский час в ночь с 21 на 22 июня, поскольку в этот день в республике будут отмечаться выпускные.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как выжить подростку в комендантский час.

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Темы ДНР Донецк Украина Донбасс комендантский час
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