Президент Ирана заподозрил Трампа в заговоре против исламских государств

Президент Ирана Хасан Роухани назвал план президента США по урегулированию ближневосточного кризиса заговором против Палестины и всех исламских государства.



«Трамп „дарит“ Голаны Израилю в личных интересах»: эксперт о действиях США / Новости от 25.03.2019 19:07

"Сделка века Трампа является заговором, направленным на то, чтобы уничтожить дело народа Палестины, способствовать оккупации и агрессии в отношении всех исламских государств", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте иранского президента.

Глава Ирана добавил, что план американского лидера фактически лишает палестинцев права создать собственное государство. Роухани призвал исламские страны к сплочению и поддержке народа Палестины.

По сообщениями арабских СМИ, план Трампа по решению ближневосточного конфликта предусматривает создание государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан. Однако большая часть израильских поселений в этом регионе должны быть сохранены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания осуждает реализацию планов Израиля по дальнейшему заселению Западного берега реки Иордан. В британском дипломатическом ведомстве призвали Израиль прекратить "подобные контрпродуктивные действия".

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