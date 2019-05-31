Президент Ирана Хасан Роухани назвал план президента США по урегулированию ближневосточного кризиса заговором против Палестины и всех исламских государства.
"Сделка века Трампа является заговором, направленным на то, чтобы уничтожить дело народа Палестины, способствовать оккупации и агрессии в отношении всех исламских государств", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте иранского президента.
Глава Ирана добавил, что план американского лидера фактически лишает палестинцев права создать собственное государство. Роухани призвал исламские страны к сплочению и поддержке народа Палестины.
По сообщениями арабских СМИ, план Трампа по решению ближневосточного конфликта предусматривает создание государства Палестина на большей части Западного берега реки Иордан. Однако большая часть израильских поселений в этом регионе должны быть сохранены.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания осуждает реализацию планов Израиля по дальнейшему заселению Западного берега реки Иордан. В британском дипломатическом ведомстве призвали Израиль прекратить "подобные контрпродуктивные действия".
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