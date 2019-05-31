Власти Косово не исключают объединения с Албанией в том случае, если Европейский союз продолжит игнорировать непризнанную республику и затягивать процесс "визовой либерализации". Об этом заявил президент непризнанной республики Хашим Тачи.
"Если ЕС продолжит изолировать Косово, будет рассмотрена возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией. Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косове и в Албании", - сказал он в интервью телеканалу Dukagjinit.
Если Евросоюз не хочет принять два албанских государства и двумя флагами, то пусть "примут только один флаг", добавил глава Косово.
Власти непризнанной республики также объявили российского дипломата Михаила Краснощекова персоной нон грата из-за действий дипломата, якобы направленных "против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция Косово избила российского дипломата намеренно. Об этом говорит характер нанесенных ему травм, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Читайте по теме: Эксперт: напряжение между Сербией и Косовом растет, но войны на Балканах не будет
Президент Сербии: Белград готов сохранить мир "почти" любой ценой
Президент Сербии признал, что Белград не имеет власти над Косовом
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
Скажите, почему православный царь Иоанн Васильевич мог энное количество раз венчаться, так неужели простому миллионеру всего-то во второй раз жениться воспрещено? Ну закрыты двери храма для прихожан, зато предприниматель жертвует во сто крат больше всех остальных. История недавнего скандала в Ростовской области как информация к размышлению...
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.