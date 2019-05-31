Власти Косово пригрозили провести референдум об объединении с Албанией

Власти Косово не исключают объединения с Албанией в том случае, если Европейский союз продолжит игнорировать непризнанную республику и затягивать процесс "визовой либерализации". Об этом заявил президент непризнанной республики Хашим Тачи.



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"Если ЕС продолжит изолировать Косово, будет рассмотрена возможность институциональных действий или референдума об объединении с Албанией. Мы можем сделать это через парламентские резолюции или через референдумы в Косове и в Албании", - сказал он в интервью телеканалу Dukagjinit.

Если Евросоюз не хочет принять два албанских государства и двумя флагами, то пусть "примут только один флаг", добавил глава Косово.

Власти непризнанной республики также объявили российского дипломата Михаила Краснощекова персоной нон грата из-за действий дипломата, якобы направленных "против конституционного порядка Косово, общечеловеческих ценностей, мира и стабильности".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что полиция Косово избила российского дипломата намеренно. Об этом говорит характер нанесенных ему травм, заявил президент Сербии Александр Вучич.

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