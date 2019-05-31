Вице-спикер Рады призвала депутатов выступить "единым фронтом" против Зеленского

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала депутатов парламента выступить "единым фронтом" против политики действующего президента Украины и его команды, которые хотят "договориться с Путиным".



Парубий считает, что Зеленский должен ответить по закону за указ о роспуске Рады / Новости от 22.05.2019 13:45

Такое заявление она сделала в ходе своего выступления на первом съезде новой партии Петра Порошенко "Европейская солидарность", уточняет телеканал "112.Украина".

В свою очередь вице-спикер Рады Андрей Парубий заподозрил президента в намерении отменить принятые прежней украинской властью законы о государственном языке и декоммунизации. Такое решение открыто поддерживают советники Владимира Зеленского.

"Мы снова услышали, как представители президента и члены его команды говорят о том, что надо отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию. От имени Верховной рады, и от имени правительства хочу заявить - украинский народ вам этого не позволит, земля под вами будет гореть", - пригрозил президенту Парубий.

Вице-премьеры Украины Павел Розенко и Вячеслав Кириленко поддержали спикера Рады и также заявили о невозможности отмены законов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Андрей Парубий предупредил президента Владимира Зеленского об ответственности за указ о досрочном роспуске парламента.

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