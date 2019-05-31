В Белоруссии демократии не меньшем, чем в России, или на западе. Такую позицию озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с руководителями зарубежных конституционных судов.
"Возможно, мы более жесткие в вопросах обеспечения порядка. Но это обусловлено нашими особенностями. Белоруссия не так богата, как Россия, которая может себе позволить допускать ошибки, а затем исправлять их. Мы такого позволить не можем", - пояснил Лукашенко.
Поскольку у Белоруссии нет больших ресурсов, то реформы приходиться вводить постепенно и осторожно, поскольку на исправление ошибок не будет ни времени, ни ресурсов.
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