Лукашенко защитил белорусскую демократию

В Белоруссии демократии не меньшем, чем в России, или на западе. Такую позицию озвучил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с руководителями зарубежных конституционных судов.



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"Возможно, мы более жесткие в вопросах обеспечения порядка. Но это обусловлено нашими особенностями. Белоруссия не так богата, как Россия, которая может себе позволить допускать ошибки, а затем исправлять их. Мы такого позволить не можем", - пояснил Лукашенко.

Поскольку у Белоруссии нет больших ресурсов, то реформы приходиться вводить постепенно и осторожно, поскольку на исправление ошибок не будет ни времени, ни ресурсов.