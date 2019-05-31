Рогозин обвинил США в попытках вытеснить Россию с рынка пусковых услуг

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин назвал запрет американским компаниям на сотрудничество с Россией в области космических запусков продолжением ведущейся США политики.



Пентагон запретил запускать спутники с помощью России / Новости от 30.05.2019 22:24

"Соединенные Штаты уже давно проводят политику, чтобы вытеснить Россию с рынка пусковых услуг. Это заключается и в политике демпинга в отношении собственных компаний, как государственных, так и частных", - передает его слова агентство ТАСС.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министерство обороны США внесло Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников с 31 декабря 2022 года.

Запрет на сотрудничество распространяется также на Китай, Северную Корею, Иран, Судан и Сирию.

Напомним, в начале мая временно исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан признал ослабление позиций Соединенных Штатов в космосе из-за технологического усиления России и Китая. По его словам, эти страны смогли создать передовые технологии, способные ослабить позиции США, чья экономика и оборона целиком зависит от космической отрасли.

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