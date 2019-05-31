Президент Белоруссии заявил о создании новой конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал конституцию страны "отстающей" от реалий, поэтому в ближайшее время в стране может быть создана новая конституция. Лукашенко не исключил, что правительство может пойти американским путем и внести значительные поправки в уже существующую конституцию.



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"Думаю, что новая конституция появится в Белоруссии уже в ближайшее время. Либо мы можем пойти американским путем, то есть доработать уже существующую конституцию. Эта необходимость вызвана тем, что мы вступили в новый этап развития, появились новые процессы, и наш основной государственный документ в этом плане отстает", - пояснил Лукашенко.

Александр Лукашенко провел встречу с главами зарубежных конституционных судов, на которой обсудил данную инициативу и поручил Конституционному суду Белоруссии подготовить возможные варианты совершенствования документа.