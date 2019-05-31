Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал заявления специального докладчика ООН по пыткам о многолетнем психологическом давлении на Джулиана Ассанжа попыткой подстрекательства.
"Ассанж предпочел спрятаться в посольстве и всегда мог свободно выйти оттуда и предстать перед правосудием. Специальному докладчику ООН следует позволить британским судам выносить свои решения без его вмешательства или подстрекательских обвинений", - написал министр на своей странице в Twitter.
По словам спецдокладчика ООН, журналист и основатель WikiLeaks несколько лет подвергался "жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видам обращения, которое можно охарактеризовать только как психологическую пытку". Он также добавил, что Великобритания, США и Швеция организовали совместную кампанию по запугиванию Ассанжа.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от британских властей принести объяснение.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ассанж был переведен в больничное тюремное отделение из-за ухудшения состояния здоровья. Врачи диагностировали у журналиста депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами.
Читайте также: WikiLeaks: США пытаются завести дело против Ассанжа за шпионаж
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
Скажите, почему православный царь Иоанн Васильевич мог энное количество раз венчаться, так неужели простому миллионеру всего-то во второй раз жениться воспрещено? Ну закрыты двери храма для прихожан, зато предприниматель жертвует во сто крат больше всех остальных. История недавнего скандала в Ростовской области как информация к размышлению...
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.