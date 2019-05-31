Глава МИД Великобритании отверг обвинения в психологических пытках Ассанжа

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант назвал заявления специального докладчика ООН по пыткам о многолетнем психологическом давлении на Джулиана Ассанжа попыткой подстрекательства.



WikiLeaks: Ассанжа перевели в тюремную больницу

"Ассанж предпочел спрятаться в посольстве и всегда мог свободно выйти оттуда и предстать перед правосудием. Специальному докладчику ООН следует позволить британским судам выносить свои решения без его вмешательства или подстрекательских обвинений", - написал министр на своей странице в Twitter.

По словам спецдокладчика ООН, журналист и основатель WikiLeaks несколько лет подвергался "жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видам обращения, которое можно охарактеризовать только как психологическую пытку". Он также добавил, что Великобритания, США и Швеция организовали совместную кампанию по запугиванию Ассанжа.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от британских властей принести объяснение.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ассанж был переведен в больничное тюремное отделение из-за ухудшения состояния здоровья. Врачи диагностировали у журналиста депрессию средней тяжести, инфекции дыхательных путей и проблемы с зубами.

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