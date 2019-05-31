В Ашхабаде прошло заседание Совета глав правительств СНГ, на котором присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов перед заседанием подарил Медведеву щенка породы пятнистый алабай.
Также Дмитрию Медведеву предоставили право выбрать имя для нового питомца и предоставили родословную щенка. К главе российского правительства щенок робко подошел и лег возле его ног. Президент Туркмении прокомментировал это словами: "Хозяина себе нашел".
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
Скажите, почему православный царь Иоанн Васильевич мог энное количество раз венчаться, так неужели простому миллионеру всего-то во второй раз жениться воспрещено? Ну закрыты двери храма для прихожан, зато предприниматель жертвует во сто крат больше всех остальных. История недавнего скандала в Ростовской области как информация к размышлению...
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.