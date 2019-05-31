Медведев получил в подарок пятнистого алабая от президента Туркмении

В Ашхабаде прошло заседание Совета глав правительств СНГ, на котором присутствовал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов перед заседанием подарил Медведеву щенка породы пятнистый алабай.



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Также Дмитрию Медведеву предоставили право выбрать имя для нового питомца и предоставили родословную щенка. К главе российского правительства щенок робко подошел и лег возле его ног. Президент Туркмении прокомментировал это словами: "Хозяина себе нашел".