Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко

Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.



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По ее словам, арсенал подорвали военнослужащие 21-го отдельного мотопехотного батальона "Сармат". Об этом знал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос и генеральный прокурор страны Юрий Луценко.

"Подходило время отчета и проверки складов боеприпасов, их боевой готовности. Подходило время, уже нельзя было подделать. Там была такая разворованная ситуация. Не было бы того, чем потом это крыть и оправдывать", - сказала депутат в интервью телеканалу "112.Украина".

В последние годы на Украине неоднократно взрывались военные склады. Взрыв на складе боеприпасов в Харьковской области произошел в марте 2017 года, в результате погиб один человек, еще пятеро пострадали.

В 2017 году боеприпасы взорвались на военных складах в Винницкой области. Последний инцидент случился в октябре 2018 года на военном складе в Черниговской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению бывшего главы Службы внешней разведки Украины Николая Маломужа, в армии Украины отсутствует модель обеспечения безопасности складов.

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