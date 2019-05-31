Мексика угрожает США "последствиями" из-за налога на нелегалов

Введенная президентом США Дональдом Трампом 5% пошлина на товары из Мексики обернется "тяжелыми последствиями". Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел Мексики по делам Северной Америки Хесус Сеаде.



Трамп: пошлины на автомобили, изготовленные в Мексике, на подходе / Новости от 05.04.2019 10:16

"Последствия будут тяжелейшими, а Мексика не будет сидеть сложа руки, когда идет процесс ратификации нового торгового договора между Канадой, Мексикой и США", - передает его слова агентство ТАСС.

В свою очередь президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор решил направить в США делегацию во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для достижения выгодного обеим странам соглашения.

По словам Лопеса Обрадора, "социальные проблемы не решаются при помощи налогов или принудительных мер", поэтому необходимо найти мирные решения для разрешения противоречий.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения из-за "наплыва наркотиков, нашествия людей и преступных группировок". Он также установил "налог на нелегалов" - пошлину в размере 5% на товары из Мексики. Американский лидер добавил, что тарифы на мексиканскую продукцию будут увеличиваться до тех пор, пока нелегальная миграция не будет устранена.

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