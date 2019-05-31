Роструд напомнил работодателям о сокращении рабочего дня в жаркие дни

Роструд напомнил работодателям о правилах труда в особо жаркие дни. Так, руководство должно обеспечить приемлемый температурный режим, либо сократить рабочий день.



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В ведомстве отметили, что рабочий день должен быть сокращен на один час, если в рабочем помещении температура воздуха достигла отметки в 28,5 градусов по Цельсию. Также работодатель обязан обеспечить работников питьевой водой и аптечкой.

Примечательно, что в случае увеличения температуры воздуха в помещении до 29 градусов по Цельсию рабочий день должен быть сокращен на два часа. Возможность покинуть рабочее место на четыре часа раньше может появиться, если температура воздуха в помещении превысила 30,5 градусов по Цельсию.