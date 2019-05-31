Роструд напомнил работодателям о правилах труда в особо жаркие дни. Так, руководство должно обеспечить приемлемый температурный режим, либо сократить рабочий день.
В ведомстве отметили, что рабочий день должен быть сокращен на один час, если в рабочем помещении температура воздуха достигла отметки в 28,5 градусов по Цельсию. Также работодатель обязан обеспечить работников питьевой водой и аптечкой.
Примечательно, что в случае увеличения температуры воздуха в помещении до 29 градусов по Цельсию рабочий день должен быть сокращен на два часа. Возможность покинуть рабочее место на четыре часа раньше может появиться, если температура воздуха в помещении превысила 30,5 градусов по Цельсию.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
Скажите, почему православный царь Иоанн Васильевич мог энное количество раз венчаться, так неужели простому миллионеру всего-то во второй раз жениться воспрещено? Ну закрыты двери храма для прихожан, зато предприниматель жертвует во сто крат больше всех остальных. История недавнего скандала в Ростовской области как информация к размышлению...
В Свердловской области на месторождении "Мариинский прииск" был обнаружен крупнейший за последние 30 лет изумруд. Его вес составил 1,6 килограмма.