Акционеры попытались снять Цукерберга с должности главы правления Facebook

Ряд акционеров компании Facebook на очередном собрании инициировали процесс голосования за отставку Марка Цукерберга с должности главы правления. Большинство акционеров выступили против отставки Цукерберга.



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Помимо этого акционеры утвердили суммы и порядок выплат компенсаций топ-менеджерам компании. Также было одобрено выделение 20 миллионов долларов на обеспечение безопасности дома Марка Цукерберга и его семьи.