Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность"

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в политическую партию "Европейская солидарность".



Порошенко похвастался достижением Украины и опозорился / Новости от 22.12.2018 12:19

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Экс-глава постсоветской республики считает, что именно эта партия поможет Украине вступить в Североатлантический альянс и Европейский союз, передает Цеголко.

Напомним, что "Европейская солидарность" является переименованной партией "Блок Петра Порошенко".