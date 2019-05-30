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Порошенко вступил в партию "Европейская солидарность"

Мир » Бывший СССР » Украина print

Бывший президент Украины Петр Порошенко вступил в политическую партию "Европейская солидарность".


Порошенко похвастался достижением Украины и опозорился / Новости от 22.12.2018 12:19

Об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Экс-глава постсоветской республики считает, что именно эта партия поможет Украине вступить в Североатлантический альянс и Европейский союз, передает Цеголко.

Напомним, что "Европейская солидарность" является переименованной партией "Блок Петра Порошенко".

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Темы НАТО Украина Евросоюз Порошенко
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