На Украине предупредили о росте цен на топливо из-за России

Введенные Россией ограничения на поставку бензина, дизельного топлива и сжиженного газа на Украину приведут к повышению розничных цен на топливо. Об этом заявили в пресс-службе Антимонопольного комитета Украины.



Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину — видео / Новости от 18.04.2019 14:05

По информации ведомства, более 80% нефтепродуктов ввозится на Украину из России и Белоруссии. Цены на рынке напрямую зависят от объема поставок со стороны указанных государств. По мнению специалистов, угроза недостаточного наполнения рынка вполне реальна. Комитет направил сообщения в администрацию президента Украины, правительство и Совет национальной безопасности и обороны страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 18 апреля председатель правительства России Дмитрий Медведев сообщил о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Кроме того, запрещен ввоз ряда украинских товаров на российскую территорию. По словам Медведева, это решение стало ответом на аналогичный шаг властей Украины.

Вывоз товаров на Украину возможен лишь на основании специальных разрешений правительства. Ограничение распространяется также на каменный уголь.

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