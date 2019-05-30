Анкара планирует продолжать путь вступления страны в Европейский союз.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Европа, отметил глава государства, не сдержала множество обещаний, данных Турции. Однако, подчеркнул Эрдоган, продолжающиеся долгие годы переговоры по поводу вступления Турции в Евросоюз будут продолжаться и дальше.
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