Турция планирует продолжать путь вступления в Евросоюз

Анкара планирует продолжать путь вступления страны в Европейский союз.



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Об этом в ходе пресс-конференции заявил действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Европа, отметил глава государства, не сдержала множество обещаний, данных Турции. Однако, подчеркнул Эрдоган, продолжающиеся долгие годы переговоры по поводу вступления Турции в Евросоюз будут продолжаться и дальше.