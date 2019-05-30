Российская власть надеется на то, что грядущие выборы президента Соединенных Штатов Америки пройдут без русофобских настроений.
Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Специалист заявил, что следующие очередные американские президентские выборы являются исключительно внутренним делом США. Россия же, однако, признал Дмитрий Песков, научена горьким опытом предыдущих выборов, что сопровождались русофобскими настроениями.
Порой эти настроения граничат с истерикой, поделился мнением пресс-секретарь президента России.
Напомним, что выборы президента Соединенных Штатов Америки пройдут в ноябре 2020 года.
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