Ассанжа перевели в тюремную больницу

Журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж переведен в тюремную больницу. Об этом сообщается на официальной странице организации в Twitter.



Ассанж не будет эктсрадирован в США / Новости от 11.04.2019 13:33

Представители WikiLeaks отмечают, что здоровье журналиста серьезно ухудшилось за последние семь лет пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. Состояние Ассанжа стало еще хуже после того, как его арестовали и перевели в тюрьму. Австралиец не смог "нормально поговорить" со своим адвокатом во время встречи на прошлой неделе, уточняют в сообщении.

"Решение управления тюрьмы перевести его в больницу говорит само за себя", - заключают в организации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство юстиции США пополнило список обвинений в адрес Джулиана Ассанжа. Ранее его обвиняли только в попытке взлома компьютерной сети Минобороны США.

Теперь Ассанжа обвиняют в незаконном раскрытии имен секретных источников информации, шпионаже и сговоре. На данный момент основатель WikiLeaks находится в британской тюрьме. Британские власти не отрицают, что Ассанжа могут выдать Соединенным Штатам Америки. Всего основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы.

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