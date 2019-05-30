Спикер палаты представителей конгресса США и представитель Демократической партии Нэнси Пелоси допустила возможность запуска процедуры импичмента в отношении действующего президента страны Дональда Трампа.
Как сообщает агентство Associated Press, такое заявление она сделала, комментируя выступление специального прокурора Роберта Мюллера, объявившего о закрытии дела по вмешательству России в американские выборы в 2016 году.
Спикер призвала конгресс проверить, действительно ли президент препятствовал расследованию Мюллера. По ее словам, за процедуру импичмента готовы проголосовать около 15% членов нижней палаты.
В свою очередь председатель юридического комитета палаты представителей Джерри Надлер намерен продолжать свое расследования в отношении Трампа.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам главы комитета разведки палаты представителей Адама Шиффа, если в докладе спецпрокурора имеются неоспоримые доказательства преступлений со стороны президента, то Конгрессу придется рассмотреть возможность импичмента.
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