Украины продает свой золотой запас для покрытия госдолга

Золотовалютные резервы Украины в мае 2019 года сократились на 1,2 миллиарда долларов. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий.



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Как уточняет издание "Страна.ua", запасы золота уменьшились с 20,5 до 19,3 миллиарда долларов. Причиной этого стали слишком большие суммы выплат по государственному долгу. В мае их общая сумма составила около двух миллиардов долларов.

До конца 2019 года Украина должна выплатить порядка пяти миллиардов долларов по внешнему и внутреннему долгу, добавил глава Нацбанка. Правительство страны надеется, что Международный валютный фонд (МВФ) выделит Киеву еще два миллиарда долларов для сбалансирования выплат.

Напомним, за минувший месяц государственный долг Украины вырос на 1,3% в долларовом выражении. На 20 апреля текущего года он равняется 78,9 миллиарда долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в текущем году выплаты на погашение государственного долга Украины составят до 40% от бюджета страны. Об этом заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Левочкин.

Выплаты по валютному госдолгу Украины в 2019-2020 годах сопоставимы с золотовалютными резервами Национального банка.

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