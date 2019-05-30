Власти Шотландии опубликовали законопроект, предусматривающий проведение очередного референдума по вопросу о независимости страны.



В Шотландии обсуждают выход из состава...

Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Согласно предоставленной информации, голосование будет проведено до 2021 года.

Напомним, что Шотландия - самая северная страна Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

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