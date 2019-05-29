В феврале 13-летний Какпер Краузе отправился в плаванье на лодке вместе со своими друзьями. Ему не повезло и он выпал за борт. При этом, подросток не умел плавать и провел под водой более 25 минут.
Какпера доставили в реанимацию на вертолете, медикам удалось спасти подростка, но он впал в кому. Более трех недель мозг мальчика отказывался реагировать на внешние раздражители. Врачи опасались, что в мозге Какпера произойдут необратимые изменения.
Однажды медсестра посоветовала матери подростка принести его туалетные принадлежности. Когда мать Какпера распылила его любимый дезодорант он тут же открыл глаза. На данный момент мальчик почти полностью восстановился после травмы.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ученым удалось "разбудить" пациента, который провел в коме 15 лет.
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