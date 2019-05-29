Пчелы осадили эстонско-российскую границу

Эстонские пограничники Нарвского пограничного пункта перенаправили поток переходов по мосту "Дружба" из-за роя пчел. Об этом сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии.



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"На границе, где ходят пешеходы, на одном из столбов висит огромный рой пчел. Будьте осторожными при переходе границы", - написал один из очевидцев на своей странице в Facebook.

Сейчас пограничники ищут пчеловода, который бы удалил насекомых со столба на границе, чтобы люди могли беспрепятственно ходить из эстонской Нарвы в российский Ивангород и в обратно. Пока этого не будет сделано, пешеходам придется идти в обход, по другому маршруту.