Зеленский порекомендовал чиновникам быть ближе к народу и есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter фотографию с шаурмой и призвал украинских политиков быть ближе к народу. В подписи к фото украинский лидер утверждает, что шаурма может стать отличным решением при напряженном графике работы.



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Более того, Зеленский обратил внимание чиновников на то, что в употреблении шаурмы нет ничего неудобного, страшного и уж тем более постыдного. Также президент заявил, что употребление шаурмы помогает "не отрываться от народа".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что первым решением Владимира Зеленского на посту президента Украины стал роспуск Верховной Рады. Об этом он заявил сразу после своей инаугурации.

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