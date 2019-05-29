Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в Twitter фотографию с шаурмой и призвал украинских политиков быть ближе к народу. В подписи к фото украинский лидер утверждает, что шаурма может стать отличным решением при напряженном графике работы.
Более того, Зеленский обратил внимание чиновников на то, что в употреблении шаурмы нет ничего неудобного, страшного и уж тем более постыдного. Также президент заявил, что употребление шаурмы помогает "не отрываться от народа".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что первым решением Владимира Зеленского на посту президента Украины стал роспуск Верховной Рады. Об этом он заявил сразу после своей инаугурации.
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