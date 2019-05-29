Правительство Таиланда готовит заявку на внесение острого супа Том Ям в список мирового материального культурного наследия. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на министерство культуры страны.
Название национального блюда переводится с тайского как "вареный салат". Том Ям делают с курицей, морепродуктами или рыбой. Чуть реже - с говядиной или свининой. В блюдо добавляется строго определенный набор специй.
Суп готовят на бульоне с добавлением кокосового молока. Этот вариант считается в Таиланде не самым здоровым, поскольку молоко способствует ожирению. Более диетический вариант этого супа готовят на прозрачном бульоне.
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