Тайский острый суп предложили внести в список мирового наследия ЮНЕСКО

Правительство Таиланда готовит заявку на внесение острого супа Том Ям в список мирового материального культурного наследия. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на министерство культуры страны.



В ЮНЕСКО отметили ключевую роль России / Новости от 06.03.2019 22:36

Название национального блюда переводится с тайского как "вареный салат". Том Ям делают с курицей, морепродуктами или рыбой. Чуть реже - с говядиной или свининой. В блюдо добавляется строго определенный набор специй.

Суп готовят на бульоне с добавлением кокосового молока. Этот вариант считается в Таиланде не самым здоровым, поскольку молоко способствует ожирению. Более диетический вариант этого супа готовят на прозрачном бульоне.