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Тайский острый суп предложили внести в список мирового наследия ЮНЕСКО

Мир » Азия » Южная Азия print

Правительство Таиланда готовит заявку на внесение острого супа Том Ям в список мирового материального культурного наследия. Об этом сообщает издание Bangkok Post со ссылкой на министерство культуры страны.


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Название национального блюда переводится с тайского как "вареный салат". Том Ям делают с курицей, морепродуктами или рыбой. Чуть реже - с говядиной или свининой. В блюдо добавляется строго определенный набор специй. 

Суп готовят на бульоне с добавлением кокосового молока. Этот вариант считается в Таиланде не самым здоровым, поскольку молоко способствует ожирению. Более диетический вариант этого супа готовят на прозрачном бульоне. 

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Темы суп ЮНЕСКО Таиланд
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