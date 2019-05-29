В колумбийском городе Барранкилья жена вынудила мужа проехать на крыше автомобиля без одежды по людной улице в качестве наказания за супружескую измену.
Как уточняет издание The Daily Mail, женщина застала своего мужа с любовницей в мотеле. Она сказала, что простит супруга при одном условии: он разденется догола, ляжет на крышу автомобиля, а затем она провезет его по городу.
Мужчина согласился и сделал все именно так, как велела его жена. Необычное наказание прервали полицейские. Они арестовали изменника и обвинили его в нарушении общественного порядка, уточняется в материале.
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