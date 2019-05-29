Рейс британской авиакомпании Ryanair был задержан на два часа из-за того, что стюардессы не смогли посчитать точное число пассажиров в самолете.
Как уточняет издание Independent, рейс должен был вылететь из Лондона в Белфаст. Сотрудники авиакомпании три раза проверили все посадочные талоны пассажиров, а затем перекличку по именам, поскольку не могли понять, кто находился в самолете.
"Создавалось ощущение, что в самолете есть люди, которых там быть не должно. Стюардессы продолжали говорить, что по закону не могут взлететь, пока не выяснят точное число пассажиров. Они постоянно выходили и снова заходили в самолет", - рассказал изданию один из пассажиров.
Вылет лайнера задержали на два часа. Позднее представители авиакомпании принесли извинения за причиненные неудобства.
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