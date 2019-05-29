Вооруженные силы Украины приступили к военной операции по "деоккупации" Крыма 1 марта 2014 года, однако прекратили ее в тот же день. Об этом заявил экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана.
"Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования. На этом все и закончилось", - сказал он.
По словам генерала, никаких официальных документов по этому поводу он не встречал, об этом ему рассказывали должностные лица, принимавшие участие в операции.
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