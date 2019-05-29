"Секретные" сервера СНБО оказались личным имуществом Порошенко

Недавно новый руководитель Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк рассказал о пропаже "секретных" серверов. Такое заявление новый руководитель ведомства сделал после вступления в должность. Он опубликовал видео, на котором показал ситуационную комнату в администрации президента, откуда пропала техника.



Вынесли все: глава СНБО показал «обчищенную» администрацию президента Украины

По словам Данилюка, на серверах хранилась секретная информация о принятых решениях Совета нацбезопасности, а также закрытая информация, которая поступала в администрацию президента из конфиденциальных источников.

Ситуацию вокруг пропажи "секретных" серверов прокомментировал бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. По его словам, техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована лично Петром Порошенко, поэтому после ухода с поста главы государства он ее изъял и вернул арендодателю. Цеголко подчеркнул, что никакой секретной или конфиденциальной информации на технике не было.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о просьбе Совета национальной безопасности Украины не сливать в интернет расположение украинских военных в Донбассе.

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