Недавно новый руководитель Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк рассказал о пропаже "секретных" серверов. Такое заявление новый руководитель ведомства сделал после вступления в должность. Он опубликовал видео, на котором показал ситуационную комнату в администрации президента, откуда пропала техника.
По словам Данилюка, на серверах хранилась секретная информация о принятых решениях Совета нацбезопасности, а также закрытая информация, которая поступала в администрацию президента из конфиденциальных источников.
Ситуацию вокруг пропажи "секретных" серверов прокомментировал бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко. По его словам, техника из ситуационной комнаты администрации президента была арендована лично Петром Порошенко, поэтому после ухода с поста главы государства он ее изъял и вернул арендодателю. Цеголко подчеркнул, что никакой секретной или конфиденциальной информации на технике не было.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о просьбе Совета национальной безопасности Украины не сливать в интернет расположение украинских военных в Донбассе.
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