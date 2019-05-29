Более 50% жителей Северной Кореи не имеют доступа к электроэнергии

Всемирный банк опубликовал доклад, в котором утверждается, что более половины жителей КНДР остро нуждаются в электричестве. Согласно статистике, Северная Корея входит в двадцатку стран с самым низким уровнем обеспеченности электроэнергией.



В Пушкинском районе должникам отключают электричество / Новости от 16.04.2019 15:43

Исследование аналитиков Всемирного банка показало, что в 2017 году только 44% жителей Северной Кореи (население 25 миллионов человек) имели доступ к электричеству, что значительно ниже общемирового показателя - 89%. Этот показатель ставит КНДР в один список с Танзанией, Мали, Угандой и Эфиопией.

Тем не менее, аналитики положительно оценили развитие энергетической промышленности КНДР, поскольку еще в 2015 году уровень обеспеченности электроэнергией в Северной Корее составлял 29%.

О дефиците электроэнергии в КНДР ясно может свидетельствовать тот факт, что даже в столице республики - Пхеньяне подача электроэнергии осуществляется по графику: с 5:00 до 23:00, в ночное время электроэнергия в жилые дома не подается. Основная причина нехватки электроэнергии - жесткие экономические санкции, которые препятствуют ввозу современного оборудования.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Киев прекратил подачу электроэнергии в Донбасс.

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