Париж призывает Ирак отказаться от применения высшей меры наказания в отношении шестерых боевиков-выходцев из Франции, приговоренных к смертной казни.
"Мы полностью против смертной казни. Мы заявили это. Мы уже предприняли необходимые шаги, и я передал это президенту Ирака. Я напомнил ему о нашей позиции - мы против смертной казни везде, включая Ирак", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
В свою очередь официальный Париж отказывается репатриировать боевиков во Францию, хотя, по нормам международного права, суд над гражданином европейской страны может состояться и на родине. Французские власти считают, что в таком случае террорист избежит наказания из-за отсутствия явных доказательств преступлений.
Глава МИД Франции пообещал активизировать дипломатические усилия и не допустить казни сограждан. В настоящее время в тюрьмах Ирака находятся около 400 французских граждан.
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