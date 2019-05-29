В Париже пообещали спасти боевиков-соотечественников от смертной казни

Париж призывает Ирак отказаться от применения высшей меры наказания в отношении шестерых боевиков-выходцев из Франции, приговоренных к смертной казни.



В Ираке активизировались ячейки ИГ / Новости от 25.07.2018 15:20

"Мы полностью против смертной казни. Мы заявили это. Мы уже предприняли необходимые шаги, и я передал это президенту Ирака. Я напомнил ему о нашей позиции - мы против смертной казни везде, включая Ирак", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

В свою очередь официальный Париж отказывается репатриировать боевиков во Францию, хотя, по нормам международного права, суд над гражданином европейской страны может состояться и на родине. Французские власти считают, что в таком случае террорист избежит наказания из-за отсутствия явных доказательств преступлений.

Глава МИД Франции пообещал активизировать дипломатические усилия и не допустить казни сограждан. В настоящее время в тюрьмах Ирака находятся около 400 французских граждан.