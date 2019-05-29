Китайская корпорация Huawei обратилась в Федеральный окружной суд Техаса с иском против правительства США с требованием признать незаконным запрет федеральным агентствам покупать продукцию компании.
Как уточняет агентство Reuters, китайская сторона подала ходатайство о рассмотрении своего иска в упрощенном порядке, что позволит сократить сроки разбирательства. По мнению Huawei, правительство США не предоставило никаких доказательств в поддержку введения запрета на продукцию компании.
"Цель его предельно ясна - вытеснить Huawei с рынка США. Это тирания использования законодательства вместо суда", - отмечает главный юрисконсульт копании Сун Люпин.
Напомним, 15 мая Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения для защиты США от иностранных угроз. Затем Министерство торговли США внесло Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, однако выдало компании временную лицензию на 90 дней.
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