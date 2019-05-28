Украина не может выполнять минские соглашения из-за того, что Россия не придерживается своих обязанностей в рамках этих договоренностей.
Об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.
Россия, указал Волкер, продолжает "оккупацию" Крымского полуострова. К тому же на юго-востоке постсоветской республики все еще продолжаются боевые действия.
Таким образом, подытожил специалист, в том, что Украина не выполняет минские соглашения, виновата Российская Федерация.
В первую очередь российская сторона, указал спецпредставитель США по Украине, должна многое сделать для прекращения войны в Незалежной. Лишь потом Запад вместе с Киевом приступит к другим аспектам реализации соглашений.
Москва, заявил Курт Волкер, должна вывести российские войска с территории Украины.
Отметим, что Россия все обвинения США, стран Европы и Украины в своем участии в войне на Донбассе отрицает.
Напомним, что минские соглашения представляют собой комплекс мер по урегулированию вооруженного конфликта на территории Украины. Договоренности подписали Россия, Германия, Франция и Украина.
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