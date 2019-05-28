Спецпредставитель США по Украине: Россия мешает Киеву выполнять минские соглашения

Украина не может выполнять минские соглашения из-за того, что Россия не придерживается своих обязанностей в рамках этих договоренностей.



США вынуждают Украину напасть на Россию / Новости...

Об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов Америки по Украине Курт Волкер.

Россия, указал Волкер, продолжает "оккупацию" Крымского полуострова. К тому же на юго-востоке постсоветской республики все еще продолжаются боевые действия.

Таким образом, подытожил специалист, в том, что Украина не выполняет минские соглашения, виновата Российская Федерация.

В первую очередь российская сторона, указал спецпредставитель США по Украине, должна многое сделать для прекращения войны в Незалежной. Лишь потом Запад вместе с Киевом приступит к другим аспектам реализации соглашений.

Москва, заявил Курт Волкер, должна вывести российские войска с территории Украины.

Отметим, что Россия все обвинения США, стран Европы и Украины в своем участии в войне на Донбассе отрицает.

Напомним, что минские соглашения представляют собой комплекс мер по урегулированию вооруженного конфликта на территории Украины. Договоренности подписали Россия, Германия, Франция и Украина.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бывший глава Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен предсказывает Белоруссии судьбу Украины. Так, уверен экс-глава НАТО, Россия "аннексирует" Белоруссию подобно тому, как "оккупировала" Украину.

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