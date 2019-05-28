Австрийское издание Kronen Zeitung выяснило подробности скандального видеоролика, который спровоцировал отставку правительства Себастьяна Курца. По информации издания, на видео запечатлена не россиянка, а боснийская студентка, которая свободно общается на русском языке.
Авторы видеозаписи специально подобрали девушку на кастинге исходя из предпочтений Штрахе. Видеоролик предлагали купить многим австрийским политикам, но те отказались. В итоге покупатель все-таки был найден. Им оказалась некая немецкая компания, которая перепродала видео двум австрийским изданиям.
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