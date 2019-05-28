Отставку астрийского правительства спровоцировала боснийская студента, которая сыграла россиянку

Австрийское издание Kronen Zeitung выяснило подробности скандального видеоролика, который спровоцировал отставку правительства Себастьяна Курца. По информации издания, на видео запечатлена не россиянка, а боснийская студентка, которая свободно общается на русском языке.



Штрахе уходит из-за скандального видео с россиянкой / Новости от 18.05.2019 14:46

Авторы видеозаписи специально подобрали девушку на кастинге исходя из предпочтений Штрахе. Видеоролик предлагали купить многим австрийским политикам, но те отказались. В итоге покупатель все-таки был найден. Им оказалась некая немецкая компания, которая перепродала видео двум австрийским изданиям.