Украинские СМИ сообщают со ссылкой на госстатистику о подорожании свинного сала на 70% за два года. Еще в апреле 2017 года один килограмм сала стоил 44,6 гривен, сегодня его стоимость возросла до 75,7 гривен.
Помимо сала подорожало и мясо свиней - с 85 до 116 гривен за килограмм. Объяснить резкое подорожание одного из самых популярных украинских продуктов высказался нардеп Сергей Тригубенко. По его словам, рост стоимости сала на 70% обусловлен ростом инфляции, а также вспышкой африканской свиной чумы, которая поразила боле 32 тысяч голов скота.
Также Тригубенко сообщил, что на фоне распространения африканской свиной чумы рекордно возрос экспорт свиного мяса и сала из-за границы.
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