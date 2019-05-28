На Украине подорожало сало на 70%

Украинские СМИ сообщают со ссылкой на госстатистику о подорожании свинного сала на 70% за два года. Еще в апреле 2017 года один килограмм сала стоил 44,6 гривен, сегодня его стоимость возросла до 75,7 гривен.



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Помимо сала подорожало и мясо свиней - с 85 до 116 гривен за килограмм. Объяснить резкое подорожание одного из самых популярных украинских продуктов высказался нардеп Сергей Тригубенко. По его словам, рост стоимости сала на 70% обусловлен ростом инфляции, а также вспышкой африканской свиной чумы, которая поразила боле 32 тысяч голов скота.

Также Тригубенко сообщил, что на фоне распространения африканской свиной чумы рекордно возрос экспорт свиного мяса и сала из-за границы.