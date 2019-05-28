Власти Косова отпустили на свободу задержанного ранее россиянина

Власти Косова отпустили на свободу задержанного ранее гражданина Российской Федерации и сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.



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Соответствующее заявление значится на официальном сайте миссии ООН в Косове.

Отметим, что помимо Михаила Краснощекова косовская полиция задержала еще одного сотрудника международной организации. Согласно предоставленной информации, он все еще находится под арестом.

Действующий президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин якобы притворялся дипломатом и таким образом намеревался помешать проведению полицейской операции.

Оба сотрудника миссии ООН в Косове после ареста оказались на больничной койке с травмами.

Напомним, что сегодня, 28 мая, полиция Косово инициировала массовый арест сербов, проживающих на севере республики. Глава Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных был и гражданин Российской Федерации.

Позже президент Сербии в ответ на действия косовской полиции привел войска своей страны в полную боевую готовность и пообещал своим соотечественникам защиту в случае открытой вооруженной конфронтации с Косовом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что посольство Российской Федерации в Сербии потребовало от Косова отпустить Михаила Краснощекова на свободу.

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