Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Власти Косова отпустили на свободу задержанного ранее россиянина

Мир » Европа » Балканы print

Власти Косова отпустили на свободу задержанного ранее гражданина Российской Федерации и сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова.


В Сербии назвали армию Косово оккупационным формированием / Новости от 14.12.2018 18:05

Соответствующее заявление значится на официальном сайте миссии ООН в Косове.

Отметим, что помимо Михаила Краснощекова косовская полиция задержала еще одного сотрудника международной организации. Согласно предоставленной информации, он все еще находится под арестом.

Действующий президент Косова Хашим Тачи заявил, что россиянин якобы притворялся дипломатом и таким образом намеревался помешать проведению полицейской операции.

Оба сотрудника миссии ООН в Косове после ареста оказались на больничной койке с травмами.

Напомним, что сегодня, 28 мая, полиция Косово инициировала массовый арест сербов, проживающих на севере республики. Глава Сербии Александр Вучич сообщил, что среди задержанных был и гражданин Российской Федерации.

Позже президент Сербии в ответ на действия косовской полиции привел войска своей страны в полную боевую готовность и пообещал своим соотечественникам защиту в случае открытой вооруженной конфронтации с Косовом.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что посольство Российской Федерации в Сербии потребовало от Косова отпустить Михаила Краснощекова на свободу. 

Читайте также: 

Могла ли Россия спасти Югославию от бомб НАТО.

 

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы ООН армия война Вучич Россия Сербия Косово Европа полиция Югославия
Обсудить
Актуальная аналитика
Точка зрения
Тьма "Евровидения" предваряет закат Европы
Новости медицины
"Мы научили опухолевые клетки умирать" - онкогематолог
Новости Украины
Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт
Новости Все >
Отставку астрийского правительства спровоцировала боснийская студента, которая сыграла россиянку
"Реал" признан самым дорогим футбольным клубом Европы
FIVB объявила российские города, в которых пройдет чемпионат мира по волейболу
Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины
На Украине подорожало сало на 70%
Врачу из Новосибирска пришлось уволиться из-за скандала, который спровоцировал твит его дочери
Глава псковского отделения "СР" заявил о невозможности подделать результаты выборов
"Сахалин" выиграл первенство ПФЛ на Востоке, но в ФНЛ осталась "Балтика"
Эксперт: напряжение между Сербией и Косовом растет, но войны на Балканах не будет
Власти Косова отпустили на свободу задержанного ранее россиянина
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты

Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.

Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу
Происшествия
Ученика московской школы попытались насильно увезти в психбольницу
Кремль
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума - ВЦИОМ
Другие
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Кремль
Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума - ВЦИОМ

Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.

Рейтинг президента Путина упал до исторического минимума - ВЦИОМ
Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга, который обещал ему дать "крепкого леща"
Общество
Соловьев встретился с активистом из Екатеринбурга, который обещал ему дать "крепкого леща"
Другие
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Общество
Внук вологодского депутата угрожает одноклассникам и бьет учительницу
Общество
Рейтинг доверия Путину находится на историческом минимуме - ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.

Рейтинг доверия Путину находится на историческом минимуме - ВЦИОМ
Первого заместителя главы Балашихи арестовали за взятку
Новости Москвы сегодня
Первого заместителя главы Балашихи арестовали за взятку
Политика. Новости и аналитика
Против напавшего на журналиста хакасского чиновника возбудили уголовное дело
Новости Москвы сегодня
Девушка из Подмосковья избила и покусала двух полицейских
Любовь Степушова На что пойдет Эстония ради транзита через Россию Любовь Степушова Сергей Костин Записки постороннего: деньги на Госдуму найдутся Сергей Костин Игорь Буккер Чем заманить педагога в школу? Игорь Буккер
Комментарии
Врачу из Новосибирска пришлось уволиться из-за скандала, который спровоцировал твит его дочери
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Эксперт: напряжение между Сербией и Косовом растет, но войны на Балканах не будет
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Оборона Визны: героический подвиг Польши
Новый президент Литвы Гитанас Науседа не планирует улучшать отношения с Россией
Что такое джетлаг и как с ним справиться?
Напавшего на журналиста хакасского чиновника исключат из "Единой России"
Глава района Хакасии подал заявление в полицию на журналиста "России 24"
Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт
В Саратове школьник бросил в класс коктейль Молотова и ударил девочку ледорубом
Глава района Хакасии подал заявление в полицию на журналиста "России 24"
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
Спецназовец, сообщивший об опросе минобороны, раскрыл личность
История и современность Все >
Женщина сдает плазму крови, чтобы купить одежду
Женщина сдает плазму крови, чтобы купить одежду
Книга с названием "30 способов удержать мужа" привела читательниц в шок
Книга с названием "30 способов удержать мужа" привела читательниц в шок
Томского криминимального авторитета впервые в России арестовали по новой статье о лидерстве в ОПГ
Томского криминимального авторитета впервые в России арестовали по новой статье о лидерстве в ОПГ
Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель времен царской России
Москалькова предлагает вернуть уголовно-процессуальную модель времен царской России
Турция начала антитеррористическую операцию "Лапа"
Турция начала антитеррористическую операцию "Лапа"
Штрафы за неявку в военкомат собираются повысить в шесть раз
Штрафы за неявку в военкомат собираются повысить в шесть раз
Имена на Руси: почему их выбор был сложным делом
Имена на Руси: почему их выбор был сложным делом
Спор Москвы и Литвы: как князь Дмитрий одолел могущественного Ольгерда
Спор Москвы и Литвы: как князь Дмитрий одолел могущественного Ольгерда
Останется ли Россия без Керченского пролива
Останется ли Россия без Керченского пролива
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Домашнее Все >
Старые колготки послужат на огороде
Советы
Старые колготки послужат на огороде
Как грамотно выбрать саженцы
Деревья и кустарники
Как грамотно выбрать саженцы
Что можно построить на дачном участке
Ландшафтный дизайн
Что можно построить на дачном участке
Цукеша - кабачок без недостатков
Овощи
Цукеша - кабачок без недостатков
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Вредители и болезни
Травяные паразиты в газонах: борьба с нашествиями огневок-травянок
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Цветы и растения
Розы и их лучшие сорта для создания цветника
Дисплазия тазобедренного сустава у детей: причины и лечение
Дисплазия тазобедренного сустава у детей: причины и лечение
Медики: как предотвратить перепады настроения у женщин с ПМС
Медики: как предотвратить перепады настроения у женщин с ПМС
Юлия Ковальчук: секрет долгих отношений
Юлия Ковальчук: секрет долгих отношений
Ида Галич рассказала секрет всех диет
Ида Галич рассказала секрет всех диет
Юлия Барановская демонстрирует "бантиковое" кокетство
Юлия Барановская демонстрирует "бантиковое" кокетство
Светлана Лобода показала провокационное фото с призами ТВ 2019
Светлана Лобода показала провокационное фото с призами ТВ 2019
Мужской гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года для всех знаков Зодиака
Мужской гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня 2019 года для всех знаков Зодиака
Прически на лето от "Модного приговора"
Прически на лето от "Модного приговора"
Появился самый дорогой в мире препарат от смертельной болезни для детей
Появился самый дорогой в мире препарат от смертельной болезни для детей
Более счастливы и дольше живут незамужние и бездетные женщины
Более счастливы и дольше живут незамужние и бездетные женщины
Мужское Все >
Три тонны рыбы и икры изъяты из продажи в Ростове
Три тонны рыбы и икры изъяты из продажи в Ростове
Шустрый берш: как его ловить
Шустрый берш: как его ловить
Кухонная техника для хозяек, у которых "все есть"
Кухонная техника для хозяек, у которых "все есть"
Дизайн офиса: какой стиль выбрать?
Дизайн офиса: какой стиль выбрать?
Как правильно выбрать освещение для спальни?
Как правильно выбрать освещение для спальни?
ПВХ-плитка для пола: преимущества и недостатки
ПВХ-плитка для пола: преимущества и недостатки
Как лимон может помочь в домашнем хозяйстве?
Как лимон может помочь в домашнем хозяйстве?
Спорт и предубеждения: несколько полезных советов
Новости спорта
Спорт и предубеждения: несколько полезных советов
Правильная пробежка: основные правила и ошибки
Новости спорта
Правильная пробежка: основные правила и ошибки
Спортивное питание для детей
Новости спорта
Спортивное питание для детей
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Новости спорта
Как должна выглядеть правильная тренировка со скакалкой
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Новости спорта
Полный гид по креатину - популярной добавке. Часть вторая
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилиста на неделю с 6 по 12 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая 2019 года для всех знаков Зодиака
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Авто
Автоэксперт: дополнительно ограничивать скорость при перевозке детей опасно
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Авто
Гороскоп автомобилистов на каждый день недели с 22 по 28 апреля 2019 года
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Новости Украины
Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт

Есть три фактора, препятствующие Владимиру Зеленскому отдать приказ ВСУ о прекращении огня в Донбассе, считает украинский политолог Вадим Карасев.

Зеленский будет идти к миру в Донбассе "мелкими шагами" - украинский эксперт
Сирия: победа одержана, но война не закончена
Ближний Восток
Сирия: победа одержана, но война не закончена
Юрист: Киев не сможет изменить статус Керченского пролива
Новости Украины
Юрист: Киев не сможет изменить статус Керченского пролива
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
Новости Украины
В чем заключается план Коломойского по дефолту Украины - эксперт
ЕС-США: торговые войны военных союзников
Евросоюз
ЕС-США: торговые войны военных союзников
Грузия: Хартия свободы - запрет на мысли о коммунизме
Новости Грузии
Грузия: Хартия свободы - запрет на мысли о коммунизме
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Новости Украины
Украина осложнила положение своих моряков в России - эксперты
Выборы в Европарламент: расклад сил
Евросоюз
Выборы в Европарламент: расклад сил
Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан
Новости Белоруссии
Лукашенко потерял Украину, но обрел Казахстан
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
Бывший СССР
В Казахстане пытаются разыграть "украинский вариант" выборов
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ