В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он прибыл в командировку. Журналиста задержали за "угрозу национальной безопасности" и запретили въезжать в страну в течение 5 лет.



Сотрудники ФБР задержали в Вашингтоне российского журналиста / Новости от 11.11.2018 07:58

В МИД России неоднократно заявляли о том, что страны Балтии целенаправленно препятствуют работе российских СМИ.