Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса, куда он прибыл в командировку. Журналиста задержали за "угрозу национальной безопасности" и запретили въезжать в страну в течение 5 лет.
В МИД России неоднократно заявляли о том, что страны Балтии целенаправленно препятствуют работе российских СМИ.
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Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Есть три фактора, препятствующие Владимиру Зеленскому отдать приказ ВСУ о прекращении огня в Донбассе, считает украинский политолог Вадим Карасев.