Всеобщая забастовка стала причиной остановки аэропорта Хартума

Почти все вылеты из международного аэропорта Хартум в Судане были отменены из-за всеобщей забастовки сотрудников аэропорта. Об этом сообщают местные СМИ. Протестующие хотят бросить вызов военной диктатуре в Судане.



Забастовка в аэропортах Германии парализовала авиасообщение / Новости от 10.01.2019 13:51

Ранее оппозиционные лидеры Судана из партии "Умма" призвали население государства к протесту. Оппозиция выступает против раскола внутри продемократического движения.