В Китае прохожий случайно поймал ребенка, который выпал с пятого этажа

Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, поскольку остался без присмотра родителей. Малышу повезло, что мимо проходил мужчина. Инцидент произошел в китайском городе Инин.



Опубликовано видео спасения ребёнка из-под завалов...

Случайным спасателем стал 28-летний Тоник Турганбек, который парковал у дома свою машину. Когда он вышел из машины, то увидел, что на него сверху падает ребенок. Парень успел вытянуть руки, чтобы поймать малыша, и при столкновении потерял сознание.

Когда Турганбек пришел в себя вокруг уже находились полицейские и спасатели. Двухлетнего мальчика и его спасителя госпитализировали, они не получили серьезных травм. Турганбек отделался несколькими ушибами и царапинами.