Двухлетний мальчик выпал из окна пятого этажа, поскольку остался без присмотра родителей. Малышу повезло, что мимо проходил мужчина. Инцидент произошел в китайском городе Инин.
Случайным спасателем стал 28-летний Тоник Турганбек, который парковал у дома свою машину. Когда он вышел из машины, то увидел, что на него сверху падает ребенок. Парень успел вытянуть руки, чтобы поймать малыша, и при столкновении потерял сознание.
Когда Турганбек пришел в себя вокруг уже находились полицейские и спасатели. Двухлетнего мальчика и его спасителя госпитализировали, они не получили серьезных травм. Турганбек отделался несколькими ушибами и царапинами.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Освободить украинских моряков можно было бы в качестве жеста доброй воли, но Украина этому не способствует, полагает эксперт Анатолий Салуцкий.
Социологи ВЦИОМ пришли к выводу, что рейтинг доверия президенту Путину снизился до исторического минимума - меньше рейтинга еще не было.
Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщил о крупнейшем падении доверия к президенту России Владимиру Путину.
Украина может объявить дефолт в результате "войны политических и финансовых сил", олигархи обогатятся, а народ спасет Россия, считает эксперт Андрей Суздальцев.