Вучич привел армию в боевую готовность после массовых арестов сербов в Косове

Действующий президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность.



Сербия просит у России защиты

Об этом сообщает сербский телеканал RTS.

Такое решение глава государства принял после задержания 13 сотрудников полиции Косова сербской национальности, а также мирных жителей. Аресты произошли на севере непризнанной Республики Косово. Власти Приштины заявляют, что задержания были вызваны борьбой с преступностью.

Агентство новостей Tanjug сообщает о двух раненых в результате завязавшейся перестрелки сербах.

В сербском городе Косовска-Митровица население устанавливает на улицах баррикады, призванные помешать машинам из Косова. Представители местной полиции заявляют, что спецназ Косова движется в сторону границы с Сербией.

Белград считает, что Приштина намерена таким образом выдворить сербов с территории Косова. Сербия также заявила о своей готовности предпринимать ответные действия в том случае, если Косово не "свернет" операцию.

Среди задержанных косовской полицией есть один гражданин Российской Федерации — Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН. О его задержании сообщил сам глава Сербии Александр Вучич. Президент заверил общественность, что компетентные российские органы уже предупреждены об инциденте.

Напомним, что Косово провозгласило свою независимость от Сербии еще в 2008-м году. Белград считает данный регион сербскими территориями, но власти как таковой над Косовом не имеет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что испанское издание El Confidencial сообщило о скорой битве Запада и России за Сербию.

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