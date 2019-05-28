Действующий президент Сербии Александр Вучич отдал приказ привести Вооруженные силы страны в полную боевую готовность.
Об этом сообщает сербский телеканал RTS.
Такое решение глава государства принял после задержания 13 сотрудников полиции Косова сербской национальности, а также мирных жителей. Аресты произошли на севере непризнанной Республики Косово. Власти Приштины заявляют, что задержания были вызваны борьбой с преступностью.
Агентство новостей Tanjug сообщает о двух раненых в результате завязавшейся перестрелки сербах.
В сербском городе Косовска-Митровица население устанавливает на улицах баррикады, призванные помешать машинам из Косова. Представители местной полиции заявляют, что спецназ Косова движется в сторону границы с Сербией.
Белград считает, что Приштина намерена таким образом выдворить сербов с территории Косова. Сербия также заявила о своей готовности предпринимать ответные действия в том случае, если Косово не "свернет" операцию.
Среди задержанных косовской полицией есть один гражданин Российской Федерации — Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН. О его задержании сообщил сам глава Сербии Александр Вучич. Президент заверил общественность, что компетентные российские органы уже предупреждены об инциденте.
Напомним, что Косово провозгласило свою независимость от Сербии еще в 2008-м году. Белград считает данный регион сербскими территориями, но власти как таковой над Косовом не имеет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что испанское издание El Confidencial сообщило о скорой битве Запада и России за Сербию.
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