Федеральное бюро расследований Германии опубликовало итоги расследования крушения самолета S7, в котором погибла совладелица компании Наталия Филева. Отчет содержит показания диспетчеров, которые работали в день трагедии, а также данные с радаров.
Диспетчеры утверждают, что увидели самолет S7, когда он направлялся к взлетно-посадочной полосе по диагонали. Они дали ему указание совершить левосторонний разворот. Именно при его выполнении самолет внезапно совершил "нырок" и устремился носовой частью вниз. Спустя несколько секунд самолет уже врезался в землю.
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