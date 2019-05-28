ФБР Германии опубликовало показания диспетчеров и данные радара по крушению самолета S7

Федеральное бюро расследований Германии опубликовало итоги расследования крушения самолета S7, в котором погибла совладелица компании Наталия Филева. Отчет содержит показания диспетчеров, которые работали в день трагедии, а также данные с радаров.



Названа вероятная причина крушения самолета, в котором была Наталия Филева / Новости от 02.04.2019 08:04

Диспетчеры утверждают, что увидели самолет S7, когда он направлялся к взлетно-посадочной полосе по диагонали. Они дали ему указание совершить левосторонний разворот. Именно при его выполнении самолет внезапно совершил "нырок" и устремился носовой частью вниз. Спустя несколько секунд самолет уже врезался в землю.