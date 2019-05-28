Президент Сербии признал, что Белград не имеет власти над Косово

Действующий президент Сербии Александр Вучич признал, что Белград не имеет власти над Косово.



Александр Вучич: Сербия признательна России за поддержку / Новости от 02.10.2018 16:50

Об этом глава государства объявил в ходе выступления перед представителями парламента Сербии.

Александр Вучич попросил присутствующих принять "горькую правду".

Также действующий президент Сербии заявил, что на сегодняшний день существует два сценария развития событий в регионе. Либо Белград пойдет на переговоры с Косово, указал Александр Вучич, либо замороженный продолжительный конфликт будет существовать и дальше.

Потеря Косово, признал Вучич, является для современной Сербии крупным национальным поражением и означает потерю территорий и значительные экономические потери.

Примечательно, что несмотря на риторику главы государства о налаживании отношений с Косово, ситуация в регионе значительно обострилась. Стало известно о том, что глава Сербии привел войска страны в полную боевую готовность. Таким образом, сообщает международное агентство новостей Associated Press, Александр Вучич отреагировал на массовые задержания сербов на севере Косово. Власти Приштины же, столицы Косово, объяснили свои действия борьбой с преступностью.

Напомним, что Косово является частично признанным государством в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика является подконтрольной Белграду территорией. Косово же, однако, намерено добиться суверенитета от Сербии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Александр Вучич призвал Сербию простить Североатлантическому альянсу бомбардировки Югославии.

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