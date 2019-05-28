Конгрессмен из США предложил Кипру "дружить против злобных махинаций РФ"

Соединенные Штаты Америки и Кипр могли бы "дружить против злобных махинаций Российской Федерации".



Делегацию Кипра освистали в ОЗХО за попытку пойти против США и Великобритании / Новости от 20.11.2018 17:33

С таким предложением глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел в ходе своего визита в страну обратился к действующему президенту Кипра Никосу Анастасиадису.

Об этом сообщает Кипрское агентство новостей CNA.

Россия продолжает свои махинации, заявил Элиот Энгел. Соединенные Штаты Америки, отметил американский специалист, ищут себе союзников по всему миру. Вашингтон нуждается в друзьях, пояснил Энгел, разделяющих те же фундаментальные ценности - например, демократию.

Также глава комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США отметил, что "права на энергию", которыми обладает современная Россия, "находятся под постоянным вниманием". На сегодняшний день, посетовал Элиот Энгел, Российская Федерация, по его мнению, "не сможет контролировать ситуацию".

Примечательно, что пресс-служба правительства Кипра в своем пресс-релизе не стала упоминать о заявлениях Энгела в отношении РФ.

Отметим, что после стремительно и внезапно ухудшившихся отношений с Турцией Соединенные Штаты Америки стараются выстроить доверительные отношения с другими странами Средиземноморья - не только Кипром, но и, например, Грецией.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Греция осудила Турцию за ее интерес к природным богатствам Кипра.

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