Зеленский впервые посетил позиции украинской армии в Донбассе

Пресс-служба администрации президента Украины сообщила о визите Владимира Зеленского на позиции украинских силовиков в Луганской области. Это его первый визит на передовую позицию украинской армии в качестве главы государства.



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Представители Зеленского сообщают, что он посетил пост наблюдения и военные блиндажи, которые находятся в 400 метрах от ближайших позиций противника. Президент изучил быт украинских военных и пришел к выводу, что его необходимо улучшить и довести до "нормального" уровня.