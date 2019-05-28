Президент Австрии Александер ван дер Беллен принял отставку канцлера Себастьяна Курца. Глава государства назначил временно исполняющим обязанности канцлера бывшего министра финансов Хартвига Лёгера.
Лёгер будет руководить кабинетом министров до назначения нового канцлера, которого также сменят после парламентских выборов осенью текущего года. Врио канцлера предстоит быть официальным представителем Австрии на внеочередном саммите лидеров стран Евросоюза, который пройдет 28 мая в Брюсселе.
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