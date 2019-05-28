Президент Сербии Александр Вучич, выступая перед парламентариями, заявил, что Сербия должна признать потерю контроля в Косово. По его словам, это необходимо для определения дальнейших приоритетов, либо и дальше сохранять "замороженный конфликт", либо налаживать совместный диалог.
"Я больше не хочу обманывать общественность и весь мир. Мы должны признать, что мы никак не влияем на Косово, там нет нашей власти, нет наших структур. Это очень важно с точки зрения образования, здравоохранения и других основополагающих отраслей", - рассказал Вучич сербским депутатам.
Доклад Вучича длился более двух часов. Сам он отметил, что выступает за налаживание отношений с Косово и поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь по данному направлению.
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