Вучич признал потерю юрисдикции Сербии над Косово

Президент Сербии Александр Вучич, выступая перед парламентариями, заявил, что Сербия должна признать потерю контроля в Косово. По его словам, это необходимо для определения дальнейших приоритетов, либо и дальше сохранять "замороженный конфликт", либо налаживать совместный диалог.



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"Я больше не хочу обманывать общественность и весь мир. Мы должны признать, что мы никак не влияем на Косово, там нет нашей власти, нет наших структур. Это очень важно с точки зрения образования, здравоохранения и других основополагающих отраслей", - рассказал Вучич сербским депутатам.

Доклад Вучича длился более двух часов. Сам он отметил, что выступает за налаживание отношений с Косово и поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь по данному направлению.