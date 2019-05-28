Украинский экс-министр посчитал, что ЕС губит экономику Украины

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что Украине не стоило подписывать соглашение с ЕС. По его словам, договор между Евросоюзом и Украиной был совсем не выгоден для Киева с экономической точки зрения.



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Также Виктор Суслов рассказал, что экономика Украины просто не может конкурировать с европейской. Бывший министр добавил, что из Украины в Европу экспортируется по большей части только сырье.