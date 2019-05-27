Латыш пожаловался на говорящую с ним по-русски сотрудницу магазина

Житель Латвии пожаловался на продавщицу магазина, что говорила с ним на русском языке и "не пыталась" перейти на государственный язык постсоветской республики.



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Об этом сообщает ежедневное латышское издание Neatkarīgā Rīta Avīze.

Согласно предоставленной информации, недовольный гражданин Латвии разместил жалобу на сайте, посвященному жалобам и отзывам на недобросовестных предпринимателей.

Отметим, что ситуации подобного толка встречаются в современной Латвии часто. В прибалтийской стране лишь один государственный язык - латышский. Но доля русскоязычного населения же, что примечательно, составляет порядка 40%.