Житель Латвии пожаловался на продавщицу магазина, что говорила с ним на русском языке и "не пыталась" перейти на государственный язык постсоветской республики.
Об этом сообщает ежедневное латышское издание Neatkarīgā Rīta Avīze.
Согласно предоставленной информации, недовольный гражданин Латвии разместил жалобу на сайте, посвященному жалобам и отзывам на недобросовестных предпринимателей.
Отметим, что ситуации подобного толка встречаются в современной Латвии часто. В прибалтийской стране лишь один государственный язык - латышский. Но доля русскоязычного населения же, что примечательно, составляет порядка 40%.
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